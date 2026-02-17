Bimbo lasciato a piedi nella neve la notizia sull’autista del bus | cosa farà adesso
L’autista del bus ha lasciato il bambino di 11 anni a piedi nella neve, dopo avergli fatto scendere il ragazzo sotto la pioggia di fiocchi. La decisione dell’autista arriva dopo le polemiche sui rischi corsi dal bambino e sulla sua sicurezza. Ora si attende di conoscere quali misure prenderà l’azienda di trasporti per risolvere la situazione.
Si chiude con una decisione definitiva, anche sul piano professionale, la vicenda che nei giorni scorsi aveva acceso il dibattito pubblico: quella dell’autista che aveva fatto scendere un bambino di 11 anni dal mezzo mentre fuori cadeva la neve. Un episodio che ha scosso l’opinione pubblica, alimentando polemiche e interrogativi sulla gestione della situazione. Al centro della storia c’è Salvatore Russotto, protagonista involontario di un caso diventato rapidamente mediatico. Dopo la sospensione iniziale, l’azienda ha scelto una strada diversa: niente ritorno alla guida, ma un nuovo incarico interno.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Bimbo lasciato a piedi nella neve, l’autista del bus rompe il silenzio: “Pronto a tutto”
L’autista dell’autobus che ha lasciato un bambino di 11 anni nel cuore delle montagne di Belluno rompe il silenzio.
L’autista del bus Dolomiti: “Neve, traffico, Olimpiadi. Chiedo scusa per il bimbo lasciato a piedi”
Un autista di bus si scusa pubblicamente dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi in mezzo alla neve, lungo una strada di montagna in provincia di Belluno.
Bimbo lasciato dall'autobus: scandalo o lezione di vita La frattura generazionale
Argomenti discussi: Belluno, l'autista che ha lasciato un bambino a piedi sulla neve non guiderà più i bus; Bimbo lasciato a piedi dal bus sotto la neve: l’autista reintegrato al lavoro, ma cambia mansione; Bambino lasciato giù dall'autobus in Cadore, reintegrato l'autista Salvatore Russotto: Ma non guiderà, avrà un'altra mansione; Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, il bimbo lasciato a piedi dal bus protagonista dell’alzabandiera.
L’autista che ha lasciato un bimbo a piedi sulle Dolomiti è stato reintegrato, ma non guiderà più un busL'azienda di trasporti Dolomiti Bus ha deciso di reintegrare Salvatore Russoto affidandogli una mansione diversa da quella svolta negli ultimi anni: non ... fanpage.it
Bimbo lasciato a piedi nella neve, autista reintegratoResta invece aperto il procedimento penale per l’ipotesi di abbandono di minore. L’inchiesta è stata avviata a seguito della querela presentata dalla madre del ragazzo, Maria Sole Vatalaro, tramite ... polesine24.it
- Non sarà licenziato - L'autista che avrebbe lasciato a piedi un bimbo, in mezzo alla neve. #veneto #trasportopubblicolocale #minori facebook
Dalla neve alle Olimpiadi. Il bimbo lasciato a piedi avrà un ruolo nella cerimonia di Milano Cortina x.com