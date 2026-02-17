Bimbo lasciato a piedi nella neve la notizia sull’autista del bus | cosa farà adesso

L’autista del bus ha lasciato il bambino di 11 anni a piedi nella neve, dopo avergli fatto scendere il ragazzo sotto la pioggia di fiocchi. La decisione dell’autista arriva dopo le polemiche sui rischi corsi dal bambino e sulla sua sicurezza. Ora si attende di conoscere quali misure prenderà l’azienda di trasporti per risolvere la situazione.

Si chiude con una decisione definitiva, anche sul piano professionale, la vicenda che nei giorni scorsi aveva acceso il dibattito pubblico: quella dell’autista che aveva fatto scendere un bambino di 11 anni dal mezzo mentre fuori cadeva la neve. Un episodio che ha scosso l’opinione pubblica, alimentando polemiche e interrogativi sulla gestione della situazione. Al centro della storia c’è Salvatore Russotto, protagonista involontario di un caso diventato rapidamente mediatico. Dopo la sospensione iniziale, l’azienda ha scelto una strada diversa: niente ritorno alla guida, ma un nuovo incarico interno.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Bimbo lasciato dall'autobus: scandalo o lezione di vita La frattura generazionale

