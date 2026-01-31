Un autista di bus si scusa pubblicamente dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi in mezzo alla neve, lungo una strada di montagna in provincia di Belluno. L’autista spiega che tra neve, traffico e le Olimpiadi ha avuto troppi impegni e non si è accorto della presenza del ragazzo. La famiglia del bambino si è rivolta alle forze dell’ordine, mentre il bus è stato fermato per verifiche. La vicenda ha suscitato molte polemiche e richieste di chiarimenti.

Un autista di bus ha reso pubblica la sua profonda rammarico dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi in mezzo alla neve, lungo una strada di montagna in provincia di Belluno. L'episodio è avvenuto lunedì scorso, durante il percorso che collega San Vito di Cadore a Vodo di Cadore, in un'area già messa a dura prova da condizioni meteo avverse e traffico bloccato. Salvatore Russotto, 61 anni, alla guida di un autobus della compagnia Dolomiti, ha spiegato di aver chiesto al ragazzino, che aveva acquistato un biglietto da 2,50 euro, di scendere perché il titolo di viaggio non era valido. Il bambino, Riccardo Zuccolotto, non aveva né abbonamento né carta di pagamento e, secondo le direttive dell'azienda, non poteva essere fatto salire senza un documento di viaggio accettabile.

L'autista del bus Dolomiti: "Neve, traffico, Olimpiadi. Chiedo scusa per il bimbo lasciato a piedi"

L’autista del bus di Belluno si scusa e spiega cosa è successo lunedì mattina.

Questa mattina a Belluno un bambino è stato lasciato a piedi dal bus.

