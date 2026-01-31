Bimbo lasciato a piedi nella neve l’autista del bus rompe il silenzio | Pronto a tutto

L’autista dell’autobus che ha lasciato un bambino di 11 anni nel cuore delle montagne di Belluno rompe il silenzio. Racconta di aver visto il ragazzo da solo, in mezzo alla neve, e di aver preso una decisione difficile, convinto di aver fatto il meglio. La vicenda ha suscitato molte polemiche, ma lui insiste: “Pronto a tutto”. Ora le autorità indagano per chiarire cosa sia successo davvero e perché nessuno abbia aiutato il bambino prima che fosse troppo tardi.

Il caso dell'undicenne abbandonato al freddo tra le vette del Bellunese si arricchisce della testimonianza diretta di chi, quel lunedì, era al volante. Salvatore Russotto, 61 anni, l'autista protagonista del discusso episodio, ha deciso di esporre la sua versione dei fatti in un'intervista al Gazzettino, mostrandosi profondamente colpito dall'accaduto. Il volto della vicenda è quello di Riccardo Zuccolotto, un bambino di 11 anni che cercava di tornare a casa, da San Vito a Vodo di Cadore, dopo una giornata di scuola. "Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato.

