Bimbo del cuore bruciato c’è un nuovo organo disponibile ma compatibilità parziale Valutazione rimandata a mercoledì

Il bambino di 2 anni e 4 mesi, noto come il “cuore bruciato”, aspetta un nuovo organo che al momento ha una compatibilità parziale. La decisione di procedere con il trapianto è stata rimandata a mercoledì, dopo che si sono resi necessari ulteriori accertamenti. La settimana scorsa, il suo cuore è stato sostenuto dall’ecmo per oltre due mesi, da quando il primo organo, arrivato da Bolzano, si è rivelato inutilizzabile a causa di danni.

È mercoledì 18 febbraio il giorno probabilmente più importante per il piccolo di 2 anni e 4 mesi, tenuto in vita con l’ Ecmo dal 23 dicembre scorso, quando l’impianto dell’organo arrivato da Bolzano, è fallito perché l’organo era danneggiato. “Bruciato” dall’utilizzo del ghiaccio secco e trasportato in un box non di ultima generazione. Martedì sera è scattata l’allerta per la compatibilità di un cuore a poche ore dall’arrivo a Napoli di luminari di trapianti pediatrici per un consulto all’ospedale Monaldi. Quattro ore di attesa per Patrizia Mercolino, la madre del piccolo paziente – che anche secondo gli esperti mostra una fibra eccezionale – convocata d’urgenza dalla direzione della struttura napoletana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

