Un bambino di soli 2 anni e 4 mesi, noto come il “cuore bruciato”, ha ricevuto un nuovo cuore dopo che un trapianto si era rivelato impossibile a causa di un organo danneggiato. La notizia arriva dall’ospedale Monaldi di Napoli, dove martedì sera è stato attivato il protocollo di compatibilità, portando all’arrivo di un donatore disponibile. Il piccolo, che era tenuto in vita con una macchina Ecmo dal 23 dicembre, aspetta da settimane un cuore nuovo, mentre il centro si trova al quarto posto nella lista di attesa, con altri tre ospedali coinvolti nella procedura.

Mentre per mercoledì si attendeva l’arrivo di luminari dei trapianti pediatrici, all’ospedale Monaldi di Napoli, martedì sera, è scattato l’allerta per la compatibilità di un cuore per il piccolo di 2 anni e 4 mesi, tenuto in vita con l’ Ecmo dal 23 dicembre scorso, quando l’impianto dell’organo espiantato a Bolzano, è fallito perché l’organo è arrivato danneggiato. Bruciato dall’utilizzo del ghiaccio secco. Patrizia Mercolino, la madre del piccolo paziente – che anche secondo gli esperti mostra una fibra eccezionale – è stata convocata d’urgenza dalla direzione della struttura napoletana. Sulla possibilità di un nuovo trapianto aveva dato parere negativo l’ospedale Bambino Gesù di Roma, considerato uno dei centri di eccellenza e di riferimento anche per la tecnica del cuore artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo del “cuore bruciato”, c’è un nuovo organo disponibile. Il legale: “È quarto nella lista, ci sono altri tre centri coinvolti”

