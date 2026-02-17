Bimbo con il cuore bruciato in lista per un nuovo trapianto

Un bambino di due anni e mezzo con il cuore danneggiato da settimane si trova in lista d’attesa al Monaldi di Napoli, dove i medici cercano un nuovo organo. La sua condizione, grave e stabile, richiede urgentemente un trapianto per migliorare la sua salute. La famiglia aspetta notizie dal centro trapianti, sperando in un intervento tempestivo.

Proseguono le ricerche di un cuore nuovo per il bimbo di due anni e mezzo che da settimane è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo, ora in coma farmacologico, aveva effettuato un trapianto di cuore con un organo proveniente dall’ospedale di Bolzano che, in seguito ad accertamenti, è risultato essere danneggiato. Come riporta Today.it mercoledì 18 febbraio si terrà un incontro tra i maggiori esperti in campo pediatrico d’Italia che vedranno fisicamente il bambino e si confronteranno sulla migliore cura possibile, valutando anche “ulteriori trattamenti terapeutici in aggiunta al trapianto”, come riportato sul nuovo bollettino medico pubblicato dall’Azienda ospedaliera dei Colli.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il bimbo con il cuore ‘bruciato’ resta in lista d’attesa per il trapianto. La forza di mamma Patrizia: “Mio figlio è un guerriero”Tommaso, il bambino con il cuore danneggiato, rimane in lista d’attesa per un trapianto a causa della gravità del suo quadro clinico.

Bimbo con il cuore “bruciato”, i medici di Roma: “Emorragia e infezione in corso, nuovo trapianto impossibile”Un bambino di Roma ha subito un grave danno al cuore, a causa di un’emorragia e di un’infezione che stanno peggiorando le sue condizioni.

Monaldi, mamma del bimbo con cuore bruciato: Non perdo la speranza

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.