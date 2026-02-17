Bimbo con il cuore bruciato in lista per un nuovo trapianto
Un bambino di due anni e mezzo con il cuore danneggiato da settimane si trova in lista d’attesa al Monaldi di Napoli, dove i medici cercano un nuovo organo. La sua condizione, grave e stabile, richiede urgentemente un trapianto per migliorare la sua salute. La famiglia aspetta notizie dal centro trapianti, sperando in un intervento tempestivo.
Proseguono le ricerche di un cuore nuovo per il bimbo di due anni e mezzo che da settimane è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo, ora in coma farmacologico, aveva effettuato un trapianto di cuore con un organo proveniente dall’ospedale di Bolzano che, in seguito ad accertamenti, è risultato essere danneggiato. Come riporta Today.it mercoledì 18 febbraio si terrà un incontro tra i maggiori esperti in campo pediatrico d’Italia che vedranno fisicamente il bambino e si confronteranno sulla migliore cura possibile, valutando anche “ulteriori trattamenti terapeutici in aggiunta al trapianto”, come riportato sul nuovo bollettino medico pubblicato dall’Azienda ospedaliera dei Colli.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Il bimbo con il cuore ‘bruciato’ resta in lista d’attesa per il trapianto. La forza di mamma Patrizia: “Mio figlio è un guerriero”Tommaso, il bambino con il cuore danneggiato, rimane in lista d’attesa per un trapianto a causa della gravità del suo quadro clinico.
Bimbo con il cuore “bruciato”, i medici di Roma: “Emorragia e infezione in corso, nuovo trapianto impossibile”Un bambino di Roma ha subito un grave danno al cuore, a causa di un’emorragia e di un’infezione che stanno peggiorando le sue condizioni.
Monaldi, mamma del bimbo con cuore bruciato: Non perdo la speranza
Bimbo con il cuore bruciato, Meloni chiama la mamma: «Faremo il possibile per trovare un organo compatibile»La premier Giorgia Meloni ha telefonato questa mattina a Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di due anni ricoverato in condizioni gravissime dopo aver ricevuto l'impianto di un cuore danneggiato. ilmessaggero.it
Bimbo con il cuore bruciato, Meloni chiama la mamma: «Faremo il possibile per trovare un organo compatibile». Frigo per il trasporto fuori da linee guidaSi stanno concentrando anche sulla tipologia di contenitore adoperato - ritenuto ormai anacronistico, soprattutto in quanto privo di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature - le indag ... ilgazzettino.it
Caso del bimbo trapiantato: il frigo usato per il trasferimento del cuore non rispettava le linee guida. L’inchiesta evidenzia la mancanza di sistemi di controllo e monitoraggio delle temperature del contenitore. #ANSA facebook
Il bimbo col cuore “bruciato” resta nella lista trapianti. Primi interrogatori dei medici in Procura x.com