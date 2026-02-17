Bimbo con il cuore bruciato il Berlin Heart e l’ipotesi di stop alle terapie | Così è tortura

Un bambino di soli due anni e tre mesi, ricoverato al Monaldi di Napoli dal 23 dicembre, rischia di essere privato delle cure che lo tengono in vita. La sua condizione critica, con il cuore gravemente danneggiato, ha portato i medici a ipotizzare la sospensione delle terapie, tra cui il dispositivo Berlin Heart. I genitori del piccolo si oppongono all’interruzione, definendo la decisione come una vera e propria tortura. La situazione crea un forte scontro tra il desiderio di salvare il bambino e le possibili implicazioni etiche e mediche.

Il dramma del piccolo paziente di soli due anni e tre mesi, ricoverato al Monaldi di Napoli dal 23 dicembre scorso, si trova oggi davanti a un bivio clinico ed etico senza precedenti. Mentre il bimbo resta ufficialmente in lista d’attesa per un nuovo trapianto, le sue condizioni appaiono disperate. Il bollettino medico accenna alla possibilità di valutare «ulteriori trattamenti terapeutici in aggiunta al trapianto», un’espressione che secondo gli esperti nasconde l’ipotesi del Berlin Heart. Si tratta di un cuore artificiale esterno, un ventricolo di silicone che pompa il sangue, ma il suo utilizzo su un paziente immunodepresso è estremamente rischioso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bimbo con il cuore bruciato, il Berlin Heart e l’ipotesi di stop alle terapie: “Così è tortura” Il bimbo dal cuore bruciato, il Berlin Heart e l’ipotesi di stop alle terapie: «Così è tortura» Un bambino con il cuore danneggiato dal fuoco e la possibilità di interrompere le cure sta suscitando preoccupazione tra i medici. Cuore “bruciato”, l’avvocato: “L’ospedale Monaldi ha valutato tutte le possibilità per salvare il bimbo?”. L’ipotesi di un organo artificiale L’avvocato del bambino di due anni e mezzo ha denunciato che il cuore danneggiato durante il trapianto del 23 dicembre scorso ha portato a gravi complicazioni, spingendo l’ospedale Monaldi di Napoli a esplorare tutte le possibilità per salvare il piccolo, inclusa l’ipotesi di usare un cuore artificiale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile, ma il medico vuole rioperarlo. La mamma: Non mollo; Bimbo col cuore bruciato: attesa per la decisione sul trapianto. Bimbo di due anni trapiantato con cuore bruciato, l'ultimo bollettino: Stabile, mercoledì consulto di espertiIl bimbo resta in lista trapianti: medici da tutta Italia si riuniscono al Monaldi per valutare nuove strategie terapeutiche dopo il cuore bruciato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul caso. notizie.it Bimbo con il cuore bruciato, la madre: Mi hanno confermato che oggi è ancora possibile il trapiantoEmorragia cerebrale, infezione attiva e insufficienza multiorgano rendono impossibile un secondo intervento per il bambino di due anni e mezzo ... ilfattoquotidiano.it Berlino Magazine. Música Católica · Salmo 91. A Berlino la patata diventa notizia. Dopo un raccolto eccezionale, in città sono stati organizzati punti di ritiro dove le patate vengono lasciate e offerte gratuitamente per evitare sprechi. 174 punti di distribuzione e - facebook.com facebook