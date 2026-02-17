Il bimbo dal cuore bruciato il Berlin Heart e l’ipotesi di stop alle terapie | Così è tortura

Un bambino con il cuore danneggiato dal fuoco e la possibilità di interrompere le cure sta suscitando preoccupazione tra i medici. La sua storia si fa sempre più complicata, poiché il piccolo rischia di subire una sorta di tortura se le terapie verranno sospese. Attualmente, si trova ancora in lista per un trapianto, ma le sue condizioni sono critiche e richiedono interventi immediati.

Il bambino dal cuore bruciato resta in lista d’attesa per il trapianto. Ma le sue condizioni sono gravi. Rimane ancora l’opzione di lasciarlo in lista. Ma nel comunicato di ieri del Monaldi, si aggiunge si valuteranno «anche ulteriori trattamenti terapeutici in aggiunta al trapianto». Probabilmente il Berlin heart, cioè un cuore artificiale usato per i bambini. Ma per il corretto funzionamento sono necessarie cannule che potrebbero provocare infezioni. E il paziente di due anni e tre mesi è immunodepresso. Ma gli esperti potrebbero anche toglierlo dalla lista: «Se diranno che non è trapiantabile — dice Carlo Pace Napoleone, direttore della cardiochirurgia pediatrica del Regina Margherita di Torino — dovranno riunire una commissione e valutare il caso.🔗 Leggi su Open.online

L’avvocato del bambino di due anni e mezzo ha denunciato che il cuore danneggiato durante il trapianto del 23 dicembre scorso ha portato a gravi complicazioni, spingendo l’ospedale Monaldi di Napoli a esplorare tutte le possibilità per salvare il piccolo, inclusa l’ipotesi di usare un cuore artificiale.

Tommasino, il bambino con il cuore gravemente danneggiato, è in coma farmacologico e le sue condizioni sono ancora critiche, ma stabili.

