Il bimbo dal cuore bruciato il Berlin Heart e l’ipotesi di stop alle terapie | Così è tortura
Un bambino con il cuore danneggiato dal fuoco e la possibilità di interrompere le cure sta suscitando preoccupazione tra i medici. La sua storia si fa sempre più complicata, poiché il piccolo rischia di subire una sorta di tortura se le terapie verranno sospese. Attualmente, si trova ancora in lista per un trapianto, ma le sue condizioni sono critiche e richiedono interventi immediati.
Il bambino dal cuore bruciato resta in lista d’attesa per il trapianto. Ma le sue condizioni sono gravi. Rimane ancora l’opzione di lasciarlo in lista. Ma nel comunicato di ieri del Monaldi, si aggiunge si valuteranno «anche ulteriori trattamenti terapeutici in aggiunta al trapianto». Probabilmente il Berlin heart, cioè un cuore artificiale usato per i bambini. Ma per il corretto funzionamento sono necessarie cannule che potrebbero provocare infezioni. E il paziente di due anni e tre mesi è immunodepresso. Ma gli esperti potrebbero anche toglierlo dalla lista: «Se diranno che non è trapiantabile — dice Carlo Pace Napoleone, direttore della cardiochirurgia pediatrica del Regina Margherita di Torino — dovranno riunire una commissione e valutare il caso.🔗 Leggi su Open.online
Cuore “bruciato”, l’avvocato: “L’ospedale Monaldi ha valutato tutte le possibilità per salvare il bimbo?”. L’ipotesi di un organo artificiale
L’avvocato del bambino di due anni e mezzo ha denunciato che il cuore danneggiato durante il trapianto del 23 dicembre scorso ha portato a gravi complicazioni, spingendo l’ospedale Monaldi di Napoli a esplorare tutte le possibilità per salvare il piccolo, inclusa l’ipotesi di usare un cuore artificiale.
Un bimbo dal cuore bruciato, due pareri medici
Tommasino, il bambino con il cuore gravemente danneggiato, è in coma farmacologico e le sue condizioni sono ancora critiche, ma stabili.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso: Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione; Bimbo con il cuore bruciato, il legale della famiglia: Contatti con un chirurgo del Niguarda per valutare trapianto di organo artificiale; Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile, ma il medico vuole rioperarlo. La mamma: Non mollo.
Il cuore ‘bruciato’ e trapiantato al bimbo di Napoli viaggiò in un comune box di plasticaÈ quanto emerge dall’inchiesta in corso dopo il sequestro del contenitore effettuato nei giorni scorsi dai carabinieri del Nas ... dire.it
Come sta il bimbo dal cuore bruciato: l’appello al Papa e un nuovo trapianto possibileIl bimbo di 2 anni, ricoverato dopo il trapianto del cuore bruciato, è ancora trapiantabile. L'Heart Team dell'ospedale Monaldi di Napoli dà il via libera. ildigitale.it
Berlino Magazine. Música Católica · Salmo 91. A Berlino la patata diventa notizia. Dopo un raccolto eccezionale, in città sono stati organizzati punti di ritiro dove le patate vengono lasciate e offerte gratuitamente per evitare sprechi. 174 punti di distribuzione e - facebook.com facebook