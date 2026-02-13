bimba di 2 anni morta a bordighera il compagno di manuela aiello indagato per omicidio preterintenzionale

Il compagno di Manuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, è indagato per omicidio preterintenzionale dopo che la piccola è stata trovata senza vita nel loro appartamento, probabilmente a causa di una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire.

Svolta nelle indagini sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta nella sua casa di Bordighera, in provincia di Imperia. La madre, la 43enne Manuela Aiello, colei che ha chiamato i soccorsi, è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale: nel registro degli indagati, però, è finito anche il compagno, un 42enne originario di Perinaldo, comune nell’Imperiese. L’ipotesi di reato sarebbe la stessa. Indagato il compagno di Manuela Aiello Il racconto della donna Chi è il compagno della madre Cos'è l'omicidio preterintenzionale Perché la madre è in carcere Indagato il compagno di Manuela Aiello La Procura di Imperia, come riportato da ANSA, avrebbe iscritto nel registro degli indagati il compagno della madre della bimba con l’accusa di omicidio preterintenzionale (lo stesso reato contestato alla 43enne, in carcere). 🔗 Leggi su Virgilio.it

La morte di una bambina di due anni a Bordighera ha scosso la comunità.

La polizia ha arrestato la madre di una bambina di due anni trovata senza vita nella loro casa a Bordighera, in zona Montenero.

