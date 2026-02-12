La morte di una bambina di due anni a Bordighera ha scosso la comunità. La nonna paterna accusa la madre, Manuela Aiello, di essere aggressiva e violenta. Secondo la donna, il rapporto tra loro non è mai stato sereno e la paura nei confronti di Manuela Aiello era costante. Le indagini continuano per capire cosa sia successo realmente in quella casa.

La nonna paterna della bimba di due anni morta a Bordighera ha detto che la madre della nipote, Manuela Aiello, era una donna aggressiva di cui aveva paura. Ai microfoni di Dentro la Notizia, l’anziana accusa Aiello del decesso della bambina e ha aggiunto che aveva paura della donna e che andava da lei solo per darle i soldi. Il racconto della nonna della bimba morta a Bordighera Manuela Aiello e la denuncia contro il compagno per maltrattamenti Il ricordo della bambina Il racconto della nonna della bimba morta a Bordighera Intervistata da un inviato di Dentro la Notizia, la nonna paterna, della bambina di due anni morta a Bordighera, ha detto che non è mai andata d’accordo con la madre della nipote. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba di 2 anni morta a Bordighera, la nonna paterna accusa mamma Manuela Aiello "perché era aggressiva"

La piccola Beatrice di due anni è morta a Bordighera.

La mamma della piccola di due anni trovata senza vita in casa è stata arrestata.

