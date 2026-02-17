Bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera | lividi ovunque cosa dice l’autopsia
La morte di una bambina di 2 anni a Bordighera il 9 febbraio si deve a traumi gravissimi, secondo quanto emerge dall’autopsia. La piccola era stata trovata senza vita nella sua casa, con lividi e ferite ovunque sul corpo, tra cui testa, schiena e gambe. La relazione medica non ha fornito risposte definitive, lasciando aperti molti dubbi sulla causa delle ferite. Gli investigatori continuano a cercare indizi per capire cosa possa aver provocato così tanti danni alla piccola.
Traumi diffusi e autopsia inconcludente. La piccola di soli 2 anni rinvenuta senza vita nella sua abitazione di Bordighera i l 9 febbraio presentava traumi e lividi diffusi su tutto il corpo: cranio, dorso, addome e gambe. Nonostante l’autopsia, i primi risultati non hanno permesso di chiarire né le cause né l’orario del decesso. Il medico legale Francesco Ventura, del San Martino di Genova e nominato consulente tecnico d’ufficio dalla Procura di Imperia, avrà novanta giorni per redigere la relazione definitiva. Durante l’autopsia, durata circa tre ore, sono stati effettuati prelievi di tessuti e liquidi corporei, compresi quelli ematici, che saranno analizzati con esami istologici e tossicologici: questi test saranno determinanti per ricostruire l’esatta dinamica della morte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Autopsia sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera, lividi non sarebbero compatibili con la caduta dalle scale
L’autopsia sulla bambina di due anni morta a Bordighera ha rivelato lividi che non corrispondono a una semplice caduta dalle scale.
Bordighera, arrestata la mamma della bimba di 2 anni trovata morta in casa: ha lividi sul corpo
La mamma della piccola di due anni trovata senza vita in casa è stata arrestata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bimba di due anni morta, indagato il compagno della madre; La bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera, indagato anche il compagno della mamma; Imperia, morta a Bordighera bimba di 2 anni: madre arrestata; Ceccano, bambina di due anni azzannata da un pitbull e scaraventata a terra.
Bimba morta in casa a Bordighera: lesioni su cranio, gambe, addome e dorso di BeatricePer il decesso della piccola sono indagati la mamma e il compagno: l'accusa per entrambi è di omicidio preterintenzionale Saranno necessari gli esami istologici per stabilire l'orario e le cause che h ... adnkronos.com
Autopsia sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera, lividi non sarebbero compatibili con la caduta dalle scaleAutopsia sulla bimba morta a Bordighera: lividi non compatibili con caduta accidentale, smentita la madre accusata di omicidio preterintenzionale ... virgilio.it
Sviluppi nelle indagini sul caso della bimba di 2 anni trovata morta in casa a Bordighera, sul suo corpo riscontrati ecchimosi ovunque e trauma cranico. I Ris in casa del compagno della madre #ANSA - facebook.com facebook
Roma, Finta baby sitter tenta di rapire una bimba di 3 anni dall'asilo: bloccata dagli insegnanti #Mattino5 x.com