La morte di una bambina di 2 anni a Bordighera il 9 febbraio si deve a traumi gravissimi, secondo quanto emerge dall’autopsia. La piccola era stata trovata senza vita nella sua casa, con lividi e ferite ovunque sul corpo, tra cui testa, schiena e gambe. La relazione medica non ha fornito risposte definitive, lasciando aperti molti dubbi sulla causa delle ferite. Gli investigatori continuano a cercare indizi per capire cosa possa aver provocato così tanti danni alla piccola.

Traumi diffusi e autopsia inconcludente. La piccola di soli 2 anni rinvenuta senza vita nella sua abitazione di Bordighera i l 9 febbraio presentava traumi e lividi diffusi su tutto il corpo: cranio, dorso, addome e gambe. Nonostante l’autopsia, i primi risultati non hanno permesso di chiarire né le cause né l’orario del decesso. Il medico legale Francesco Ventura, del San Martino di Genova e nominato consulente tecnico d’ufficio dalla Procura di Imperia, avrà novanta giorni per redigere la relazione definitiva. Durante l’autopsia, durata circa tre ore, sono stati effettuati prelievi di tessuti e liquidi corporei, compresi quelli ematici, che saranno analizzati con esami istologici e tossicologici: questi test saranno determinanti per ricostruire l’esatta dinamica della morte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera: lividi ovunque, cosa dice l’autopsia

L’autopsia sulla bambina di due anni morta a Bordighera ha rivelato lividi che non corrispondono a una semplice caduta dalle scale.

La mamma della piccola di due anni trovata senza vita in casa è stata arrestata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.