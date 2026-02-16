autopsia sulla bimba di 2 anni morta a bordighera lividi non sarebbero compatibili con la caduta dalle scale

L’autopsia sulla bambina di due anni morta a Bordighera ha rivelato lividi che non corrispondono a una semplice caduta dalle scale. La prova concreta mette in discussione la versione della madre, accusata di aver causato accidentalmente la morte della figlia. La piccola aveva subito traumi evidenti sul corpo, che suggeriscono una dinamica diversa da quella dichiarata.

L'autopsia sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera indica che i lividi non sarebbero compatibili con una caduta dalle scale: le lesioni, secondo gli inquirenti, sarebbero riconducibili a colpi ripetuti. La madre è in carcere per omicidio preterintenzionale, mentre il compagno è indagato. Si indaga su tempi e dinamica del decesso. Bordighera, cosa emerge dall'autopsia Si infittisce il quadro investigativo attorno al caso di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera tra l'8 e il 9 febbraio. L'autopsia eseguita all'ospedale di Sanremo dal medico legale Francesco Ventura avrebbe confermato un elemento chiave: le ecchimosi riscontrate sul corpo della bimba non sarebbero compatibili con una semplice caduta accidentale, come sostenuto dalla madre.

Una bambina di due anni è morta in casa a Bordighera.

La madre della bambina di due anni morta a Bordighera è finita in manette con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

