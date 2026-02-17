Billionaire Vardanyan gets 20 years in Azerbaijani prison state media says

Ruben Vardanyan, miliardario armeno e ex dirigente della regione di Nagorno-Karabakh, è stato condannato a 20 anni di prigione in Azerbaigian, secondo i media statali. La sentenza arriva dopo le accuse di aver preso parte a attività che il governo di Baku considera illegali, e il suo arresto ha acceso nuove tensioni tra Armenia e Azerbaigian. Vardanyan, noto per aver gestito importanti investimenti e aver promosso iniziative di sviluppo nella regione contesa, si trovava in Azerbaigian al momento dell'arresto.

BAKU, Feb 17 (Reuters) - Ruben Vardanyan, an Armenian-born billionaire banker who served as a senior official in the breakaway Armenian administration of Nagorno-Karabakh. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Billionaire Vardanyan gets 20 years in Azerbaijani prison, state media says Tunisia sentences two prominent journalists to three and a half years in prison, state news says In Tunisia, due process has led to the sentencing of journalists Bohran Bssaies and Mourad Zghidi to three and a half years in prison. China’s coast guard organized 134 patrols around Senkaku Islands in past five years, state media says La guardia costiera cinese ha effettuato 134 pattuglie intorno alle Isole Senkaku negli ultimi cinque anni, secondo quanto riporta la televisione di stato cinese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Billionaire Vardanyan gets 20 years in Azerbaijani prison, state media saysRuben Vardanyan, an Armenian-born billionaire banker who served as a senior official in the breakaway Armenian administration of Nagorno-Karabakh before its collapse in 2023, was sentenced to 20 years ... reuters.com