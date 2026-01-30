China’s coast guard organized 134 patrols around Senkaku Islands in past five years state media says

BEIJING, Jan 30 (Reuters) - China's Coast Guard organised 134 patrols around the Senkaku Islands in the past five years, state-run CCTV said. In 2025, it patrolled the region for 357 days out of the year, the report said. Senkaku Islands, administered by Japan but also claimed by China, have long been a flashpoint in relations between the two Asian powers. BEIJING, 30 gennaio (Reuters) - La Guardia Costiera cinese ha organizzato 134 pattugliamenti intorno alle isole Senkaku negli ultimi cinque anni, ha detto la CCTV, emittente statale. Nel 2025 ha pattugliato la regione per 357 giorni all'anno, ha detto il rapporto.

