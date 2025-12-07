Il cinema indipendente e d' autore nel listino 2026 di Europictures
Rebecca Zlotowski che dirige Jodie Foster, Chopin e Isabelle Huppert: ecco quello che vedremo in sala con Europictures Distribuzione. Il nuovo calendario delle uscite di Europictures è stato presentato alle Giornate Professionali di Sorrento e, come da tradizione, mantiene una struttura dalla forte identità autoriale e indipendente, senza rinunciare a titoli più pop. Il listino 2026 si apre con Vita privata (11 dicembre 2025), thriller psicologico diretto da Rebecca Zlotowski con protagonista Jodie Foster, affiancata da Daniel Auteuil e Virginie Efira. La trama? Lilian Steiner, psichiatra americana trapiantata a Parigi, si trova a indagare sulla morte misteriosa di una sua paziente: convinta che non si tratti di suicidio, si lascia coinvolgere in un'indagine che la porta a confrontarsi con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
