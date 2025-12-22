Chiamami don Matteo al cinema il documentario sul cardinale Zuppi

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 23 dicembre alle 20.30 al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone arriva “Chiamami Don Matteo. Zuppi il vescovo di strada”, un racconto umano e diretto che segue la figura del cardinale Zuppi nel suo rapporto con le persone, tra ascolto, vicinanza e un modo di vivere l'impegno pastorale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

chiamami don matteo al cinema il documentario sul cardinale zuppi

© Cesenatoday.it - "Chiamami don Matteo", al cinema il documentario sul cardinale Zuppi

Leggi anche: La prima a Bologna di “Chiamami don Matteo”: il documentario su Zuppi al Cinema Galliera

Leggi anche: Propaganda Live ospita il Cardinale Matteo Zuppi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Chiamami Don Matteo. Zuppi il vescovo di strada al Cinema Moderno di Savignano; Domani al BPER Forum il docufilm su don Matteo Zuppi, vescovo di strada.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.