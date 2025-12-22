Chiamami don Matteo al cinema il documentario sul cardinale Zuppi
Martedì 23 dicembre alle 20.30 al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone arriva “Chiamami Don Matteo. Zuppi il vescovo di strada”, un racconto umano e diretto che segue la figura del cardinale Zuppi nel suo rapporto con le persone, tra ascolto, vicinanza e un modo di vivere l'impegno pastorale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
