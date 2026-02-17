Biathlon staffetta maschile | Francia d’oro Italia 14ª ad Anterselva

La squadra francese ha vinto la staffetta maschile di biathlon ad Anterselva, a causa della neve che ha rallentato la pista durante la gara. La neve fresca di notte ha complicato le condizioni degli atleti italiani, che hanno concluso in 14ª posizione con oltre quattro minuti di svantaggio. La competizione si è svolta sotto una copertura di neve, influenzando le prestazioni di tutte le squadre.

Nevicata notturna e pista lenta incidono sulla gara azzurra. Transalpini davanti a Norvegia e Svezia, gli azzurri chiudono a +4'28". La staffetta 4×7,5 km maschile di biathlon a Milano-Cortina 2026 conferma i pronostici: è la Francia a conquistare l'oro davanti alla Norvegia e alla Svezia. L'Italia chiude al 14° posto, staccata di 4'28" dalla vetta, in una giornata segnata più dal materiale che dal poligono. Ad Anterselva la gara si disputa in condizioni molto diverse rispetto alle prove precedenti. Nevica dalla notte, il tracciato diventa più lento e la neve asciutta tende ad attaccarsi agli sci.