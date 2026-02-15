Olimpiadi Milano-Cortina 8° oro per l' Italia | Lisa Vittozzi trionfa nella gara ad inseguimento di biathlon ad Anterselva

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nella gara ad inseguimento di biathlon ad Anterselva, portando a casa l’ottava medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La sportiva si è mostrata perfetta al poligono, senza commettere errori, e ha recuperato quattro posizioni rispetto alla prova individuale di ieri. Con una strategia aggressiva, ha superato gli avversari negli ultimi chilometri e ha tagliato il traguardo in prima posizione.

L'azzurra è stata impeccabile al poligono, senza errori al tiro, recuperando quattro posizioni rispetto alla prova individuale del giorno precedente, e ha poi tagliato il traguardo per prima Ottava medaglia d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Lisa Vittozzi ha conquistato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi Milano-Cortina, 8° oro per l'Italia: Lisa Vittozzi trionfa nella gara ad inseguimento di biathlon ad Anterselva Milano Cortina: una domenica storica per l'Italia! Lisa Vittozzi oro nel biathlon nella gara ad inseguimento Lisa Vittozzi si aggiudica l’oro nel biathlon ad Anterselva, portando a casa la vittoria dopo aver dominato la gara di inseguimento. Olimpiadi, Lisa Vittozzi trionfa nell’inseguimento: è primo oro storico per l’Italia nel biathlon Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nell’inseguimento di biathlon, portando per la prima volta un titolo così prestigioso all’Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, domenica 8 febbraio; Brignone-Goggia, la staffetta di biathlon, il PGS: programma dell'8 febbraio; Olimpiadi, il programma di domenica 8 febbraio; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 22L'Italia ai Giochi di Milano Cortina finora ha collezionato in totale 22 medaglie, così divise: Staffetta maschile 4×7,5 km sci di fondo (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino) ... tg24.sky.it Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 8 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in garaOggi domenica 8 febbraio va in scena la quinta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si preannuncia grande spettacolo in chiusura ... oasport.it Un altro trionfo per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul podio dello Slalom gigante di Sci alpino la “Tigre” Federica Brignone ha conquistato un’altra medaglia d’oro. Sale a 20 il numero di medaglie azzurre. MilanoCortina2026 Foto: ANSA.it facebook Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com