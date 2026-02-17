Biathlon Olimpiadi 2026 | la guida alla Staffetta maschile storia attualità medaglie

Il biathlon ha deciso il suo ottavo titolo olimpico a Milano Cortina 2026, quando la staffetta maschile si è disputata martedì 17 febbraio. La gara ha visto i team di Norvegia e Russia battagliare testa a testa, con i norvegesi che sono riusciti a conquistare la medaglia d’oro dopo una corsa intensa e tiri precisi. Questa competizione ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno assistito a passaggi emozionanti e a una strategia di squadra ben studiata.

Martedì 17 febbraio è il giorno in cui, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon assegnerà l’ottavo dei suoi undici titoli, quello della staffetta maschile. La competizione conferirà medaglie a Cinque cerchi per la XVI volta. Il bello di questa gara è rappresentato dal fatto di non aver mai cambiato connotati. Sin da Grenoble 1968, l’edizione in cui ha fatto il proprio ingresso nel programma, si disputa su quattro frazioni di 7,5 km l’una. Ogni atleta spara al poligono due volte (terra-piedi) con la peculiarità di avere tre ricariche dopo i cinque colpi nel caricatore. Bisogna sottolineare come la gara a squadre tenutasi a Chamonix nel 1924 non possa e non debba essere assimilata alle staffette, poiché tale non era. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla Staffetta maschile, storia, attualità, medaglie Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla staffetta mista, storia, attualità, medaglie #Milano-Cortina 2026 || Domenica 8 febbraio si apre ufficialmente il biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla Sprint maschile, storia, attualità, medaglie Il biathlon inaugura la sua gara più attesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con la sprint maschile in programma venerdì 13 febbraio, nel giorno in cui si assegnerà il quarto titolo olimpico in questa disciplina, che vede la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo e si svolge per la tredicesima volta nella storia olimpica. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Biathlon: Giacomel, Hofer, Wierer, Vittozzi pronti al debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida all’Individuale femminile, storia, attualità, medaglie; Prima medaglia d'oro per il Biathlon italiano ai Giochi Olimpici: Lisa Vittozzi per sempre; Olimpiadi ad Anterselva: arrivare in anticipo alle gare di biathlon. Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla Staffetta maschile, storia, attualità, medaglieMartedì 17 febbraio è il giorno in cui, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon assegnerà l'ottavo dei suoi undici titoli, quello ... oasport.it LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: Italia mina vagante, Francia favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di ... oasport.it Lisa Vittozzi, Medaglia d’oro Biathlon Olimpiadi Milano-Cortina, e Luciano Buonfiglio, Presidente Coni, ospiti questa sera #16febbraio a #CinqueMinuti. x.com Lisa Vittozzi, Medaglia d’oro Biathlon Olimpiadi Milano-Cortina, e Luciano Buonfiglio, Presidente Coni, ospiti questa sera #16febbraio a #CinqueMinuti. - facebook.com facebook