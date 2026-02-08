Biathlon Olimpiadi 2026 | la guida alla staffetta mista storia attualità medaglie

Domenica 8 febbraio si apre ufficialmente il biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La staffetta mista sarà la prima gara di questa disciplina in programma, con atleti da tutto il mondo pronti a dare il massimo. Le squadre si sfideranno sulla neve in una corsa che promette emozioni fin dai primi minuti.

Domenica 8 febbraio andrà in scena la gara inaugurale del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sarà la staffetta mista ad aprire il programma della manifestazione a Cinque cerchi, come già avvenuto nel 2018. Questo format assegnerà medaglie per la IV volta nella storia. La prova è nata all’inizio del XXI secolo e la federazione internazionale ha subito puntato con decisione su di essa. Il primo titolo iridato è stato conferito nel 2005 e, dopo un biennio “sperimentale”, la competizione è diventata parte integrante del programma dei Mondiali sin dal 2007, guadagnando dignità olimpica a cominciare da Sochi 2014. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si sono disputate le prime gare di sci di fondo a Milano Cortina, con lo skiathlon femminile che ha aperto ufficialmente le competizioni olimpiche.

LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia lancia la sfidaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di biathlon ad Anterselva, prima gara del ... oasport.it

Biathlon – Milano-Cortina 2026, la vigilia di Lukas Hofer: “Voglio chiudere le Olimpiadi pensando di aver dato tutto” facebook

Positiva al doping Rebecca Passler, atleta azzurra del biathlon. È il primo caso alle #Olimpiadi di Milano-Cortina, a quattro giorni dall’inizio dei Giochi. #Tg1 Anna Milan x.com