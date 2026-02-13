Il biathlon inaugura la sua gara più attesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con la sprint maschile in programma venerdì 13 febbraio, nel giorno in cui si assegnerà il quarto titolo olimpico in questa disciplina, che vede la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo e si svolge per la tredicesima volta nella storia olimpica.

Il biathlon assegnerà il quarto degli undici titoli in palio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di venerdì 13 febbraio, quando andrà in scena la sprint maschile, competizione che conferirà medaglie per la XIII volta nella storia. Questa gara è entrata nel programma a Cinque cerchi a partire dall’edizione di Lake Placid 1980 e ha rappresentato la prima, vera, “variazione sul tema” in termini di format. Concepita a metà anni ’70, la sprint è l’ alternativa originaria all’individuale, rispetto alla quale aveva (e ha tutt’ora!) chilometraggio e sessioni di tiro dimezzate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla Sprint maschile, storia, attualità, medaglie

#Milano-Cortina 2026 || Domenica 8 febbraio si apre ufficialmente il biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Mercoledì 11 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si svolge la gara di biathlon individuale femminile.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Biathlon: Giacomel, Hofer, Wierer, Vittozzi pronti al debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla staffetta mista, storia, attualità, medaglie; Il biathlon azzurro migliora ancora, Dorothea Wierer da record; Una nuova pagina di storia per l’Italia del biathlon: Ci siamo tolti un grande peso.

Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario sprint maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaVenerdì 13 febbraio il biathlon sarà nuovamente protagonista nel corso delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi altoatesine andrà in ... oasport.it

LIVE Biathlon, Sprint maschile Olimpiadi in DIRETTA: Giacomel deve dare una scossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di ... oasport.it

Biathlon – Patrick Favre a Fondo Italia tra la sua Francia e l’addio di Wierer: “Felici perché non è facile confermarsi alle Olimpiadi. Doro Ha dato tanto al biathlon” - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano Cortina 2026, le gare di oggi in diretta: dal biathlon al superG - la Repubblica x.com