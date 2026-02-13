Biathlon oggi Olimpiadi 2026 | orario sprint maschile tv streaming pettorali di partenza

Venerdì 13 febbraio, all’Olympic Green di Milano, il biathlon torna protagonista con la gara sprint maschile, che scatterà alle 14:30, trasmessa in diretta su Rai2 e disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Venerdì 13 febbraio il biathlon sarà nuovamente protagonista nel corso delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi altoatesine andrà in scena la 10 km sprint maschile. La gara sui due poligoni regalare non poche emozioni e vedremo in che modo anche la capacità di adattarsi a un manto nevoso morbido farà la differenza. Tommaso Giacomel sarà tra i protagonisti più attesi. Il 25enne trentino va a caccia di un riscatto dopo la delusione della 20 km Individuale dove non ha trovato la prestazione tra precisione al poligono e velocità sugli sci stretti che avrebbe gradito. Sessioni di tiro in piedi che non hanno sorriso particolarmente all’azzurro in questi Giochi e si spera, chiaramente, di invertire il trend in vista della gara sui due poligoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi la neve di Anterselva accoglie i biathleti italiani e internazionali per l’avvio della staffetta mista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi ad Anterselva si disputa la gara di biathlon femminile individuale.

