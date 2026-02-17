Bianca Belair salta WrestleMania 42 | fine del sogno?

Bianca Belair non parteciperà a WrestleMania 42 a causa di un intervento alla mano. La wrestler aveva programmato di salire sul ring per il grande evento, ma ora dovrà aspettare ancora. La sua assenza potrebbe influenzare le scelte di questa edizione, lasciando i fan delusi.

Durante WrestleMania 41, nel corso di un incontro a tre che coinvolgeva Rhea Ripley e Iyo Sky, si è verificato un incidente che ha causato una frattura all’articolazione della nocca della mano di Belair. L’episodio ha reso evidente la gravità della lesione, al punto che i tempi di recupero inizialmente stimati non hanno trovato riscontro nella ripresa della mobilità. Belair ha reso noto sui propri canali social di aver subito una frattura importante, spiegando che l’obiettivo iniziale di tornare in forma in circa 12 settimane non è stato raggiunto a causa della mancata guarigione. In data lunedì 16 febbraio è stato eseguito l’intervento chirurgico mirato a risolvere la situazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bianca Belair on WrestleMania 41 CLASSIC

