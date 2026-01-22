Roma sondaggio per Carrasco | tutto fermo

La AS Roma sta valutando diverse opzioni per rinforzare la propria squadra nel reparto offensivo. Tra i nomi presi in considerazione, Yannick Carrasco emerge come possibile obiettivo, con i primi contatti avvenuti nelle ultime ore. La società sembra concentrata su una soluzione in prestito, mentre il mercato rimane aperto a ulteriori sviluppi. La situazione resta in evoluzione e tutto è ancora da definire.

La AS Roma continua a muoversi sul mercato degli esterni offensivi. Nelle ultime ore sono partiti i primi contatti per Yannick Carrasco, profilo valutato per un'operazione in prestito. Il nodo, però, è a monte. L' Al Shabaab non ha ancora aperto all'uscita del giocatore nella finestra di gennaio. Senza un via libera dal club proprietario, ogni sviluppo resta congelato. La Roma monitora la situazione e rimane in attesa. Sullo sfondo c'è anche l'interesse del Napoli, che aveva chiesto informazioni nelle settimane scorse. Il quadro è fluido, ma al momento non si va oltre i sondaggi.

