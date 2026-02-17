Besanino fermo per un anno | i sindaci lanciano un sondaggio

I sindaci della zona hanno deciso di avviare un sondaggio dopo che i lavori sulla Pedemontana hanno bloccato il servizio del Besanino, la linea ferroviaria che collega Lecco e Molteno a Milano Porta Garibaldi, per un'intera stagione. La sospensione, prevista dal 7 settembre 2026 fino alla fine di agosto 2027, interromperà il collegamento e costringerà i pendolari a trovare alternative per quasi un anno. La decisione arriva in seguito alla comunicazione ufficiale di Ferrovie dello Stato, che ha annunciato la chiusura per permettere la realizzazione delle nuove infrastrutture.

Dal 7 settembre 2026 fino alla fine di agosto 2027 il Besanino, la linea ferroviaria S7 che collega Lecco-Molteno a Milano Porta Garibaldi, verrà interrotto per consentire i lavori legati alla realizzazione di Pedemontana. Un lungo anno di stop che preoccupa migliaia di pendolari abituali e che ha spinto i sindaci dei Comuni brianzoli lungo la tratta a muoversi per tempo: hanno lanciato un questionario anonimo e online per capire in anticipo come si organizzeranno i viaggiatori una volta che il servizio ferroviario sarà sospeso. L'interruzione avverrà in prossimità della stazione di Biassono-Lesmo, creando di fatto una doppia situazione di capolinea: a Villasanta per chi viaggia in direzione Milano, e a Triuggio per chi si muove verso Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it

