Bertie Carvel | da Baelor Targaryen a Cornelius Caramell

Bertie Carvel ha ottenuto un ruolo nella nuova serie di Harry Potter, perché la produzione ha deciso di includerlo nel cast. L’attore britannico, noto per aver interpretato Baelor Targaryen in

L’attore britannico confermato nel cast della serie TV di Harry Potter, Bertie Carvel, attore inglese tra i più acclamati della sua generazione, aggiunge un nuovo capitolo importante alla sua carriera, dopo l’interpretazione del principe Baelor Targaryen ne Il Cavaliere dei Sette Regni è stato confermato nel cast della prossima serie televisiva di Harry Potter nel ruolo di Cornelius Caramell, il Ministro della Magia. La serie, prodotta da HBO e attesa al debutto nel 2027, si propone come una adattamento fedele dei libri di J.K Rowling con una durata prevista di più stagioni e un cast ampio che include sia giovani interpreti emergenti sia volti già noti del cinema e della televisione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

