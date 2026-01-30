A Knight of the Seven Kingdoms, intervista esclusiva a Bertie Carvel

L’universo di Game of Thrones si apre a una storia diversa, più intima e meno spettacolare. Bertie Carvel, protagonista di “A Knight of the Seven Kingdoms”, racconta come questa nuova serie si concentri sui personaggi e le loro emozioni, lasciando da parte i grandi scontri e i conflitti politici. Un cambio di passo che interessa anche i fan più affezionati, curiosi di scoprire un lato più umano di Westeros.

L’universo di Game of Thrones continua ad ampliarsi, ma sceglie questa volta di allontanarsi dai giochi di potere e dalle grandi guerre per raccontare una storia più raccolta e umana. Dal 19 gennaio 2026 è arrivata anche in Italia su HBO Max “A Knight of the Seven Kingdoms”, nuovo prequel tratto dall’immaginario di George R. R. Martin. La serie è ambientata circa cento anni prima de Il Trono di Spade e settant’anni dopo House of the Dragon, collocandosi come snodo narrativo tra le due saghe. A colpire fin da subito è la scelta di una scala più ridotta, che privilegia il viaggio e i personaggi rispetto allo spettacolo bellico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Ira Parker, showrunner di A Knight of the Seven Kingdoms, ha dichiarato che il suo obiettivo principale era rendere felice George R.R. Martin, data la frustrazione dell'autore con altri adattamenti recenti come House of the Dragon. “Nelle mie prime conversazio - facebook.com facebook

Nuovo teaser del terzo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms, in arrivo su HBO Max lunedì. x.com