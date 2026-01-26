Baelor Targaryen e il mistero dei capelli scuri | ecco perché Jon Snow non poteva regnare

Nel secondo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms, intitolato “Hard Salt Beef”, viene approfondito il personaggio di Baelor Targaryen e il mistero legato ai suoi capelli scuri. Questa narrazione offre uno sguardo nuovo sulla dinastia Targaryen e spiega perché Jon Snow, con le sue origini, non poteva aspirare al trono. Un approfondimento che arricchisce la comprensione della storia e delle sue dinamiche.

Il secondo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms, " Hard Salt Beef ", ci presenta un principe molto diverso da quelli visti in House of the Dragon. Baelor Targaryen (interpretato da Bertie Carvel ) è onorevole, saggio e, soprattutto, castano. Una scelta che non è solo estetica, ma che affonda le radici nella complessa genetica dei Sette Regni. In breve L'apparizione di Baelor Targaryen in A Knight of the Seven Kingdoms rompe lo schema dei biondi platino tipici della casata. Figlio di una Martell, Baelor porta capelli scuri che lo collegano a una strana "maledizione" genetica: a Westeros, nessun Targaryen con i capelli neri o castani è mai riuscito a sedere sul Trono di Spade, prefigurando di fatto il destino di Jon Snow.

