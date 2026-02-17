Berg il Maldini del Bodo | Questa maglia è identità L' Inter? In casa abbiamo un' energia speciale
Berg, il centrocampista del Bodo, ha detto che la maglia del suo club rappresenta l’identità di tutta la comunità. La sua passione nasce dal fatto che il club è parte integrante della sua famiglia e del suo passato, con radici profonde che si tramandano da generazioni. Un esempio concreto di questa connessione si vede nella sua dedizione, che si trasmette anche in allenamento e in partita. Berg ha anche commentato l’atmosfera speciale che si respira all’interno dello spogliatoio dell’Inter, evidenziando come l’energia del gruppo possa fare la differenza in campo.
Anche al di là del circolo polare artico il senso d’appartenenza è una cosa seria. Non siamo ai livelli di Totti e Maldini, che hanno indossato in tutta la carriera la maglia di un solo club, perché Patrick Berg ha “tradito” il Bodo Glimt per sei mesi tentando un’avventura in Francia, al Lens. Ma il legame del nostro personaggio con il club è qualcosa di indissolubile da generazioni: il nonno Harald, il prozio Knut, il padre Orjan e gli zii Runar e Arild hanno tutti giocato nella squadra di cui oggi Berg è capitano e regista. L’Inter dovrà frenarne il ragionamento: buona parte del gioco norvegese parte da lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
