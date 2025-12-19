Supercoppa italiana maglia speciale per l’Inter questa sera | i dettagli

Questa sera, l’Inter scenderà in campo per la Supercoppa Italiana indossando una maglia speciale, simbolo di emozioni e tradizione. Un dettaglio che rende ancora più unica questa importante sfida, sottolineando l’identità e l’orgoglio nerazzurro. I tifosi non vedono l’ora di vivere questa partita, consapevoli che ogni elemento, anche il più piccolo, contribuisce a rendere memorabile l’evento.

Inter News 24 Supercoppa italiana, questa sera la compagine meneghina indosserà una maglia speciale. Vediamo insieme tutti i dettagli. In occasione del prestigioso impegno internazionale a Riyadh, la Beneamata scenderà in campo con una divisa inedita e ricca di significato simbolico. I nerazzurri indosseranno infatti una maglia speciale dedicata al progetto “ One Rhythm “, un’iniziativa lanciata dal club nelle scorse settimane per promuovere l’inclusione e il dialogo tra i popoli. Il kit è caratterizzato da un pattern esclusivo che celebra l’unione tra culture differenti, connesse dalla passione universale per il calcio, tanto in Italia quanto in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com

