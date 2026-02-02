Carnevale la tradizione di febbraio tra riti e festa popolare

La festa di Carnevale si svolge ogni anno in tutta Italia, portando nelle strade maschere colorate, carri allegorici e tanta allegria. Le persone si preparano con settimane di anticipo, cucendo costumi e organizzando sfilate. Le piazze si riempiono di musica e balli, mentre le tradizioni locali si mescolano alle novità dell’ultimo minuto. È un momento di festa per grandi e bambini, che aspettano con entusiasmo questa occasione di divertimento e spensieratezza.

Il Carnevale, tradizione radicata nel calendario italiano, si celebra ogni anno a febbraio, in concomitanza con il periodo che precede la Quaresima. Nelle piazze di città e paesi di tutta Italia, da Venezia a Viareggio, si susseguono sfilate, maschere, carri allegorici e riti popolari che trasformano le strade in scenari di festa collettiva. Questa celebrazione non è solo un evento di divertimento, ma un'eredità storica che risale ai culti pagani legati al ciclo delle stagioni, in particolare ai Saturnali romani, dove per alcuni giorni si invertiva l'ordine sociale. Il travestimento, elemento centrale della festa, fungeva allora da strumento di liberazione simbolica, permettendo a chiunque di superare le gerarchie di status.

