Tempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questa mattina all’Avellola per i giallorossi di Floro Flores che hanno iniziato la loro marcia di avvicinamento alla trasferta di domenica sul campo della Cavese. Il rotondo 5-1 rifilato alla Salernitana ha fatto schizzare alle stelle il morale del gruppo che è apparso più che mai on fire, ma assolutamente consapevole che nulla è stato fatto. Il mister e il suo staff hanno spronato più volte i calciatori a spingere sempre al massimo così come era già accaduto nel corso di tutta la precedente settimana ricevendo risposte molto positive in termini di impegno e applicazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

VIDEO & FOTO/ Benevento, all'Avellola è iniziata la mission Cavese: assenti Vannucchi e Salvemini