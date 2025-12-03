VIDEO & FOTO Benevento all’Avellola è iniziata la mission Cavese | assenti Vannucchi e Salvemini

Anteprima24.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questa mattina allAvellola per i giallorossi di Floro Flores che hanno iniziato la loro marcia di avvicinamento alla trasferta di domenica sul campo della Cavese. Il rotondo 5-1 rifilato alla Salernitana ha fatto schizzare alle stelle il morale del gruppo che è apparso più che mai on fire, ma assolutamente consapevole che nulla è stato fatto. Il mister e il suo staff hanno spronato più volte i calciatori a spingere sempre al massimo così come era già accaduto nel corso di tutta la precedente settimana ricevendo risposte molto positive in termini di impegno e applicazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

video amp foto benevento all8217avellola 232 iniziata la mission cavese assenti vannucchi e salvemini

© Anteprima24.it - VIDEO & FOTO/ Benevento, all’Avellola è iniziata la mission Cavese: assenti Vannucchi e Salvemini

Scopri altri approfondimenti

Benevento, Visite mediche di Foulon. FOTO e VIDEO - Il terzino belga classe 1999 è il nuovo rinforzo per la squadra di Filippo Inzaghi. Scrive gianlucadimarzio.com

Benevento, Glik a Villa Stuart per le visite mediche | FOTO e VIDEO - Il difensore centrale polacco questa mattina si è recato a Villa Stuart per le visite mediche. Si legge su gianlucadimarzio.com

Video – Mercatini di Natale di Benevento 2025: info, dove e quando - Ecco la svolta invernale: attesa neve a bassa quota La crisi tra Andrea Pisani e Beatrice Arnera: lui ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Video Amp Foto Benevento