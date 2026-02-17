Bendazzoli Acer | Offerta scarsa su memorie ram | effetto negativo su prodotti consumer e gaming

Bendazzoli di Acer denuncia che le scorte di memorie RAM sono poche sul mercato, causando problemi ai prodotti consumer e ai computer da gaming. La causa principale è l'aumento della richiesta da parte delle grandi aziende tecnologiche, che stanno investendo molto nell’intelligenza artificiale. Questa crescita ha portato a una forte competitività tra i produttori di hardware, rendendo difficile trovare componenti disponibili in negozio.

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - “Il tema caldo di questi mesi è la scarsità di offerta per quanto riguarda le memorie RAM, dovuta all'aumento di domanda da parte delle big tech che stanno investendo sempre di più nel mercato dell'intelligenza artificiale. Questo, come sempre accade quando la domanda supera l'offerta, sta spingendo i costi delle componenti sempre più in alto e vediamo dei costi aumentare di mese in mese. Pertanto, la domanda che tutti si stanno ponendo è: cosa succederà al mercato italiano con questo aumento dei costi? La risposta che ci stiamo dando è che ci sarà un effetto negativo sulla disponibilità di prodotto, soprattutto nelle fasce ‘entry level' del mercato, sia per quanto riguarda i prodotti consumer sia per quanto riguarda i prodotti gaming”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

