Samsung cambia strategia | con i prezzi delle RAM che volano prova a spremere il mercato consumer

I prezzi delle memorie DDR5 sono esplosi e non accennano a scendere. Samsung lo sa bene, e ha deciso di approfittarne: la produzione è stata spostata dalle memorie HBM verso le ora più redditizie DDR.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Samsung cambia strategia: con i prezzi delle RAM che volano prova a spremere il mercato consumer

Altri contenuti sullo stesso argomento

