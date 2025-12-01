Sir Perugia tutto facile contro Cisterna Ben Tara è straordinario in attacco
SIR SUSA SCAI 3 CISTERNA VOLLEY 0 (25-18, 25-23, 25-20) Ben Tara 22, Solé 9, Plotnytskyi 9, Semeniuk 9, Loser 3, Giannelli 2, Colaci (L), Dzavoronok 1, Crosato, Argilagos,. N.E. – Cvanciger, Gaggini. All. Angelo Lorenzetti.. CISTERNA: Bayram 11, Guzzo 10, Mazzone 9, Lanza 5, Plak 4, Fanizza 2, Currie (L1), Diamantini 2, Barotto 1, Muniz De Oliveira, Salsi. N.E. – Tarumi, Tosti, Finauri (L2). All. Daniele Morato.. Arbitri: Cesare Armandola (PV) ed Alessandro Cerra (CZ).. SIR (b.s. 12, v. 4, muri 4, errori 5). TOP (b.s. 15, v. 2, muri 1, errori 5).. Nessuna sorpresa nella nona giornata del girone di andata di campionato, non viene tradito il pronostico in superlega maschile, trova ancora la via del successo la Sir Susa Scai Perugia che vince la sua ottava gara stagionale senza troppi patemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
