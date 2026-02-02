Due rapine in mezz'ora tra Ostia e Fiumicino hanno riacceso i timori tra i residenti. Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver assaltato un negozio e aver cercato di rubare uno scooter armato di pistola. Le forze dell’ordine sono intervenute subito, bloccando il rapinatore prima che potesse colpire di nuovo.

Un arresto per rapina aggravata e tentata rapina: questo il risultato di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato tra Ostia e Fiumicino. Un uomo di 37 anni è stato fermato dopo aver messo a segno, in meno di mezz'ora, due colpi armato di pistola. I fatti sono avvenuti il 15 dicembre scorso e hanno visto coinvolto anche un complice, riuscito a fuggire. L'arresto è stato eseguito in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

© Virgilio.it - Due rapine con pistola in mezz'ora vicino Roma tra Ostia e Fiumicino, arrestato un 37enne con precedenti

