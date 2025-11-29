Varese | 48enne tenta di uccidere moglie con un cavo elettrico arrestato

La vittima, che non versa fortunatamente in pericolo di vita, è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’Ospedale. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Varese: 48enne tenta di uccidere moglie con un cavo elettrico, arrestato

