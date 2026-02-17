Belluno l' autista che ha lasciato un bambino a piedi sulla neve non guiderà più i bus
Un autista di Belluno ha deciso di smettere di guidare i bus dopo aver fatto scendere un bambino di 10 anni sulla neve, perché non aveva i 10 euro per il biglietto. Il bambino ha percorso sei chilometri a piedi, rischiando di congelarsi. La società di trasporti ha annunciato che l’autista non lavorerà più sui mezzi pubblici. La decisione arriva dopo le proteste dei genitori e le polemiche sui social.
Salvatore Russotto non guiderà più gli autobus. L'autista che aveva fatto scendere il bimbo di 11 anni a Belluno, costringerlo a fare 6 chilometri a piedi per tornare a casa perchè non aveva il biglietto, "farà altro". A dirlo è Tiziano Idra, direttore operativo della linea Spa: "Dalle verifiche non sono emerse responsabilità"., L'autista agrigentino, 61 anni, settimana scorsa aveva depositato una memoria in azienda per mettere nero su bianco la sua versione dei fatti: non l'ho fatto scendere, è sceso da solo. L’azienda che gestisce il rapporto, come spiega "Il Gazzettino", ha detto di aver portato avanti gli accertamenti, di aver parlato con il diretto interessato e con altri testimoni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
