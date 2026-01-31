Bambino lasciato a piedi dal bus a Belluno l’autista Salvatore | Sono mortificato chiedo scusa

Belluno, 31 gennaio 2026 - " Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia". Sono le parole, in un'intervista al Gazzettino, di Salvatore Russotto, l'autista 61enne che lunedì scorso ha lasciato a terra Riccardo, un bambino di 11 anni che, dopo la scuola, doveva andare da San Vito di Cadore a Vodo di Cadore (Belluno). Il piccolo è stato costretto a camminare per 6 chilometri sotto la neve a -3° a causa del biglietto "sbagliato". E' arrivato a Vodo di Cadore congelato, in ipotermia. L'autista è stato sospeso in via precauzionale dalla 'Dolomiti bus' che ha avviato una inchiesta interna, come riportato ieri dal Corriere del Veneto.

