Belluno bimbo lasciato a piedi sulla neve L' autista | Non guiderò più un autobus

Un bambino di 10 anni è stato lasciato a piedi sulla neve a Belluno, perché l’autista ha deciso di non portarlo più sull’autobus. L’autista ha spiegato che non avrebbe più guidato un bus, evidenziando che il ragazzino aveva dovuto camminare sei chilometri per mancanza di un biglietto da 10 euro. La decisione dell’autista ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Salvatore Russotto non guiderà più gli autobus. L'autista che aveva fatto scendere il bimbo di 11 anni a Belluno, costringerlo a fare 6 chilometri a piedi per tornare a casa perchè non aveva il biglietto, "farà altro". A dirlo è Tiziano idra, direttore operativo La linea Spa: "Dalle verifiche non sono emerse responsabilità"., L'autista agrigentino, 61 anni, settimana scorsa aveva depositato una memoria in azienda per mettere nero su bianco la sua versione dei fatti: non l'ho fatto scendere, è sceso da solo. L’azienda che gestisce il rapporto, come spiega Il Gazzettino, ha detto di aver portato avanti gli accertamenti, di aver parlato con il diretto interessato e con altri testimoni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Un bambino è stato lasciato a piedi dal bus a Belluno, e ora si scopre che l’autista non era stato informato della presenza di minori a bordo.

L’autista del bus di Belluno si scusa e spiega cosa è successo lunedì mattina.

