Belluno l' autista del bus | Mi fa male il cuore chiedo scusa per il bimbo lasciato a piedi

L’autista del bus di Belluno si scusa e spiega cosa è successo lunedì mattina. Il conducente dice che aveva ricevuto istruzioni precise dall’azienda e, nonostante ciò, ha lasciato il bambino di 11 anni a piedi. “Mi fa male il cuore”, ha confessato, aggiungendo di aver chiesto scusa al piccolo e ai genitori. La vicenda ha fatto il giro della città, sollevando polemiche e interrogativi sulla gestione dei trasporti scolastici.

"Ho commesso un grave errore. Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia". È mortificato l'autista che ha lasciato a terra un bambino di 11 anni che, dopo la scuola, doveva andare da San Vito di Cadore a Vodo di Cadore, in provincia di Belluno. L'uomo ha ricostruito l'episodio in una intervista a Il Gazzettino, sottolineando come si accaduto tutto in pochissimo tempo: "Gli ho detto che il biglietto che aveva - quello da 2,5 euro - non era valido e che doveva pagare con il bancomat oppure avere l'abbonamento.

