Addio a Giorgio Rumignani il mago della C | sulla panchina del Benevento in una stagione travagliata
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è spento all’età di 86 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Lignano Sabbiadoro l’allenatore Giorgio Rumignani. Uno dei “maghi” della Serie C, torneo che ha vinto tre volte con Arezzo, Teramo e Francavilla. Per Rumignani anche tanta serie B dove ha conquistato salvezze quasi impossibili in piazze importanti come Pescara, Fidelis Andria e Barletta. Nel suo curriculum anche una la Coppa Italia di C alzata al cielo con la Sambenedettese nel 1991-92. Il tecnico ha vissuto una esperienza anche nel Sannio alla guida del Benevento nella stagione 2001-2002, anno non certo semplice per la Strega coincisa con il passaggio di consegne tra il presidente Renato Pedicini e l’avvento di Pino Spatola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Addio a mister Giorgio Rumignani: allenò il Foggia nel 2005
Leggi anche: Pescara e il calcio italiano piangono la morte di Giorgio Rumignani
Diretta Monza-Carrarese: dove vederla in tv e live streaming; Inter-Inzaghi, a Riad il possibile primo incrocio dopo l'addio a giugno; Diretta Mantova-Empoli: dove vederla in tv e live streaming.
Calcio, addio al «mago» Giorgio Rumignani: sue le storiche salvezze di Fidelis Andria e Barletta - È morto all'età di 86 anni: ovunque ha lasciato un’impronta fatta di lavoro, rigore e attenzione alla crescita del gruppo ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Addio a Giorgio Rumignani: a Piacenza ideò l'Operazione simpatia - Si è spento a 86 anni Giorgio Rumignani, allenatore fra le altre anche del Piacenza nella stagione ’89- sportpiacenza.it
Addio a Rumignani, fu capitano e poi allenatore dell'Arezzo. Portò la squadra ad allenarsi a Poti - Il lutto del mondo del calcio tocca da vicino l'Arezzo. corrierediarezzo.it
Addio a Pier Giorgio Zunino, storico della sinistra e del fascismo x.com
Ravenna, addio a Giorgio Rumignani, geniale uomo di calcio e cultore della “ladrata” - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.