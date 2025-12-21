Tempo di lettura: < 1 minuto Si è spento all’età di 86 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Lignano Sabbiadoro l’allenatore Giorgio Rumignani. Uno dei “maghi” della Serie C, torneo che ha vinto tre volte con Arezzo, Teramo e Francavilla. Per Rumignani anche tanta serie B dove ha conquistato salvezze quasi impossibili in piazze importanti come Pescara, Fidelis Andria e Barletta. Nel suo curriculum anche una la Coppa Italia di C alzata al cielo con la Sambenedettese nel 1991-92. Il tecnico ha vissuto una esperienza anche nel Sannio alla guida del Benevento nella stagione 2001-2002, anno non certo semplice per la Strega coincisa con il passaggio di consegne tra il presidente Renato Pedicini e l’avvento di Pino Spatola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio a Giorgio Rumignani, il “mago” della C: sulla panchina del Benevento in una stagione travagliata

Leggi anche: Addio a mister Giorgio Rumignani: allenò il Foggia nel 2005

Leggi anche: Pescara e il calcio italiano piangono la morte di Giorgio Rumignani

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Diretta Monza-Carrarese: dove vederla in tv e live streaming; Inter-Inzaghi, a Riad il possibile primo incrocio dopo l'addio a giugno; Diretta Mantova-Empoli: dove vederla in tv e live streaming.

Calcio, addio al «mago» Giorgio Rumignani: sue le storiche salvezze di Fidelis Andria e Barletta - È morto all'età di 86 anni: ovunque ha lasciato un’impronta fatta di lavoro, rigore e attenzione alla crescita del gruppo ... lagazzettadelmezzogiorno.it