Avellino Cultura in Città cambio location per gli spettacoli

Il Comune di Avellino ha deciso di spostare due spettacoli della rassegna “Avellino Cultura in Città”. La manifestazione, che comprende musica, teatro e spettacoli per bambini, si terrà in nuove location rispetto a quelle inizialmente previste. La decisione arriva pochi giorni prima degli appuntamenti, lasciando gli organizzatori e il pubblico con poche settimane di preavviso. La scelta mira a garantire la riuscita degli eventi e a coinvolgere al meglio la comunità locale.

Tempo di lettura: 1 minuto Cambio di location per due appuntamenti della rassegna organizzata dal Comune di Avellino attraverso la produzione esecutiva di Everlive Italia srl, “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”. A seguito del via libera della Regione Campania, gli eventi del 7 ed 8 febbraio,  inizialmente programmati presso il Teatro Eliseo si svolgeranno al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino. Cambiano sede i seguenti spettacoli: Nicki Nicolai & Stefano Di Battista – “Mille Bolle Blue” Sabato 7 febbraio 2026, ore 21:00. Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello – “Il Cielo è Pieno di Stelle” Domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

