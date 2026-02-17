Baz Luhrmann ha rivelato che sta lavorando ad un musical su Elvis
Baz Luhrmann sta preparando un nuovo progetto: un musical dedicato a Elvis Presley. La notizia arriva dopo che il regista ha condiviso che sta scrivendo le scene e scegliendo le canzoni più iconiche del Re del Rock. Luhrmann ha anche detto che il film punterà a catturare l’energia delle esibizioni dal vivo di Elvis, con scene pensate per coinvolgere il pubblico fin dal primo minuto.
Baz Luhrmann ha lanciato una succosissima anticipazione, rivelando in una recente intervista di essere al lavoro su un musical lavorando a un musical incentrato sulla vita e la carriera di Elvis Presley. Il regista australiano ha diretto il biopic sul re del rock'n'roll con protagonista Austin Butler nel 2022 e la settimana prossima è attesa l'uscita del film-concerto EPiC: Elvis Presley In Concert. Luhrmann ha rivelato la notizia durante un'intervista su Magic Radio. Alla domanda dello speaker Dan Morrissey sui rumours secondo i quali stava prendendo in considerazione progetti futuri sull'iconico artista e sulla realizzazione di una produzione teatrale, aveva dichiarato: "Ci si sta lavorando, sta succedendo.
