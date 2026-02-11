epic il film di baz luhrmann che riporta elvis sul palco come mai visto prima

Baz Luhrmann porta Elvis sul grande schermo con un film che promette di mostrarlo in modo nuovo. Dopo aver già visto tanto sulla vita del Re del Rock, il regista sembra voler sorprendere ancora, anche se qualcuno si chiede se ci sia davvero bisogno di un’altra pellicola su di lui. Intanto, il 2026 si avvicina, e con esso, la domanda se questa nuova versione riuscirà a catturare l’attenzione del pubblico o finirà per sembrare un’operazione di troppo.

Nel 2026 fare un altro film su Elvis Presley è un atto che oscilla tra l’incoscienza e l’arroganza. È come voler incidere per l’ennesima volta Hound Dog sperando che qualcuno abbia ancora bisogno di sentirla. Di Elvis si è detto tutto: il ragazzo bianco che canta come un nero, il soldato, l’attore intrappolato nei filmetti balneari, il re in tuta bianca che si consuma sotto i riflettori di Las Vegas. Ogni epoca si è presa il suo Elvis, lo ha masticato e risputato sotto forma di icona pop, reliquia kitsch o martire dello show business. E allora la domanda era semplice: che senso ha? Cosa resta da scoprire? Baz Luhrmann non è uno che si presenta in punta di piedi, non lo ha mai fatto e infatti fin dagli esordi ha trasformato il cinema in una pista da ballo: macchina da presa che gira come una trottola impazzita, montaggio che non concede tregua, costumi e scenografie che sembrano urlare “guardami”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Baz Luhrmann, regista del celebre biopic di Elvis, presenta ‘Epic: Elvis Presley in Concert’, un nuovo progetto che offre un’inedita prospettiva sull’icona del rock.

