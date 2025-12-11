Baz Luhrmann il regista del biopic da incassi record svela ‘Epic’ e mostra un Elvis inedito

Baz Luhrmann, regista del celebre biopic di Elvis, presenta ‘Epic: Elvis Presley in Concert’, un nuovo progetto che offre un’inedita prospettiva sull’icona del rock. Dopo il successo mondiale del film, l’autore svela un’opera che promette di affascinare i fan con immagini e contenuti mai visti prima.

Roma, 11 dicembre 2025 – Dopo aver portato al cinema la vita del re del rock con Elvis, biopic che ha incassato centinaia di milioni di dollari in tutto il mondo, Baz Luhrmann torna a esplorare l’icona musicale con ‘ Epic: Elvis Presley in Concert’. Il nuovo film evento combina materiale d’archivio restaurato, performance orchestrali e visual che promettono un’esperienza cinematografica immersiva. Nel trailer si intravedono immagini rare di Elvis sul palco e dietro le quinte, con una colonna sonora che abbraccia i suoi più grandi successi. Dal biopic alla celebrazione live: cosa è Epic: Elvis Presley in Concert. 🔗 Leggi su Quotidiano.net