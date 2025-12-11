Baz Luhrmann il regista del biopic da incassi record svela ‘Epic’ e mostra un Elvis inedito
Baz Luhrmann, regista del celebre biopic di Elvis, presenta ‘Epic: Elvis Presley in Concert’, un nuovo progetto che offre un’inedita prospettiva sull’icona del rock. Dopo il successo mondiale del film, l’autore svela un’opera che promette di affascinare i fan con immagini e contenuti mai visti prima.
Roma, 11 dicembre 2025 – Dopo aver portato al cinema la vita del re del rock con Elvis, biopic che ha incassato centinaia di milioni di dollari in tutto il mondo, Baz Luhrmann torna a esplorare l’icona musicale con ‘ Epic: Elvis Presley in Concert’. Il nuovo film evento combina materiale d’archivio restaurato, performance orchestrali e visual che promettono un’esperienza cinematografica immersiva. Nel trailer si intravedono immagini rare di Elvis sul palco e dietro le quinte, con una colonna sonora che abbraccia i suoi più grandi successi. Dal biopic alla celebrazione live: cosa è Epic: Elvis Presley in Concert. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il regista del biopic Elvis ha pubblicato il primo trailer di "EPiC: Elvis Presley In Concert" "più di un documentario, più di un film concerto", la pellicola arriva nelle sale e febbraio e promette di dare uno sguardo inedito sul King attraverso numerose immagine ine - facebook.com Vai su Facebook
Baz Luhrmann, il regista del biopic da incassi record, svela ‘Epic’ e mostra un Elvis inedito - Il regista australiano torna con un progetto audiovisivo unico che celebra la leggenda di Elvis Presley attraverso immagini inedite e performance orchestrali dal vivo ... Come scrive quotidiano.net
È uscito il primo trailer di "Epic: Elvis Presley in concert" - Il primo trailer di “Epic: Elvis Presley In Concert”, il nuovo film di Baz Luhrmann dedicato a Elvis Presley, è online. Da rockol.it