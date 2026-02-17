Batterie allo stato solido per auto elettriche | a che punto siamo

La produzione di batterie allo stato solido per auto elettriche avanza, dopo che aziende hanno avviato impianti di prova e test su strada di oltre mille chilometri. Questi nuovi accumulatori promettono di migliorare sicurezza e autonomia, e alcune case automobilistiche stanno già pianificando le prime consegne. Gli esperti indicano che la tecnologia sta facendo passi avanti concreti, anche se resta ancora da superare qualche ostacolo tecnico.

L'industria dell'auto sta accelerando nella corsa per le batterie allo stato solido, considerate il futuro della mobilità elettrica. Si tratta di una competizione serrata tra i grandi gruppi mondiali per portare sul mercato una tecnologia che promette di rivoluzionare autonomia e sicurezza, rendendo potenzialmente obsolete le attuali celle agli ioni di litio entro il prossimo decennio. Tra inaugurazioni di linee produttive e accordi commerciali, la battaglia è ancora apertissima e l'arrivo sul mercato dei primi pacchi batteria "solidi" si fa sempre più vicino. La tecnologia si basa sulla sostituzione dell'elettrolita liquido con materiale solido, come ceramiche o perovskiti, garantendo una densità energetica superiore.