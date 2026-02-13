Batterie allo stato solido le case automobilistiche cinesi accelerano i tempi

Le case automobilistiche cinesi stanno accelerando sui progetti di batterie allo stato solido, spinti dall’obiettivo di dominare il mercato entro il 2030. Pechino ha deciso di investire massicciamente in questa tecnologia, considerandola il futuro delle auto elettriche. Le aziende del paese vogliono ridurre i tempi di sviluppo e mettere sul mercato veicoli più sicuri, più potenti e con maggiore autonomia. Questa corsa potrebbe cambiare gli equilibri dell’industria automobilistica mondiale, portando innovazioni che fino a pochi anni fa sembravano lontane.

La Rivoluzione Silenziosa: La Cina Accelera sulla Batteria del Futuro. Pechino punta a dominare il mercato delle batterie allo stato solido entro il 2030, innescando una corsa tecnologica che potrebbe ridefinire l'industria automobilistica globale. Giganti come Geely, Chery e BYD stanno investendo massicciamente in questa tecnologia, promettendo maggiore autonomia, sicurezza e velocità di ricarica per i veicoli elettrici. L'imminente pubblicazione di uno standard nazionale cinese per queste batterie a luglio rappresenta un ulteriore catalizzatore per questa trasformazione. Una Strategia Nazionale per l'Elettrificazione.