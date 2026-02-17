Battere Varsavia per migliorare la testa di serie | la sfida di Bottolo verso Civitanova

Bottolo ha deciso di mettere tutto in campo contro Varsavia, perché sa che vincere può cambiare il suo posizionamento nella classifica di testa di serie. La partita di questa sera a Civitanova rappresenta un’occasione importante per rafforzare la posizione del team e affrontare con maggiore sicurezza le prossime sfide.

La fase a gironi della CEV Champions League entra nel suo momento decisivo con un incontro molto atteso tra le squadre italiane e polacche, incentrato sulla volontà di migliorare il posizionamento e proseguire il cammino verso la fase successiva della competizione continentale. La sfida si svolge presso il palazzetto di Civitanova Marche, offrendo a tifosi e appassionati un'occasione unica di seguire un confronto che potrebbe influire in modo significativo sul quadro dei quarti di finale. In programma per mercoledì 18 febbraio alle ore 18.30, l'incontro vedrà i biancorossi impegnati in una gara decisiva contro il team polacco del PGE Projekt Warszawa.