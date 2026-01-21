LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-3 Champions League volley 2026 in DIRETTA | Nikolov e Bottolo portano la vittoria alla Lube! Ottima prova contro la squadra polacca

Segui in tempo reale la partita di Champions League volley tra PGE Projekt Varsavia e Lube Civitanova, conclusa con un risultato di 0-3. Nikolov e Bottolo sono stati protagonisti della vittoria della squadra italiana. Per aggiornamenti e approfondimenti sulla prossima sfida contro Milano, clicca sul link e resta informato sulle ultime novità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.06 Civitanova tornerà in campo il 25 gennaio alle 16.00 per un match di livello contro Milano, con la squadra di Medei che è chiamata a confermare la buona prestazione europea di questa sera. Per il momento è tutto, grazie mille per aver seguito questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, buon fine serata a tutti! 22.03 Un super Nikolov da 19 punti e un efficiente Bottolo che invece ne ha messi a segno ben 11, consegnano la vittoria a Civitanova che è sempre più prima nel suo girone con 9 punti. Adesso sono quattro le lunghezze di vantaggio sulla seconda classificata, il Montpellier, con i quarti di finale che sono sempre più vicini per la squadra marchigiana.

